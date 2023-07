Trotz Trockenheit: Trinkwasserversorgung in der Region ist gesichert

Es regnet weniger, und deshalb bildet sich auch weniger neues Grundwasser. Der Freistaat will die Trinkwasserversorgung auch in Zukunft (…)

Im Bahnhofsviertel in Hof müsst ihr ab heute mit Straßensperrungen rechnen. Die Stadtwerke Hof führen ab heute in der Landwehrstraße (…)

Arbeiten an Wasserleitungen: Straßensperrung im Hofer Bahnhofsviertel

Trockenheit in der Region: Wasser sparen immer sinnvoll

In den vergangenen drei Monaten ist nur etwa die Hälfte an Niederschlag gefallen, der in den vergangenen Jahren üblich war. Das (…)