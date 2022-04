Trotz Schwierigkeiten: Sandler AG verzeichnet Umsatzplus

Corona und Lieferengpässe haben den Unternehmen im vergangenen Jahr teils schwer zu schaffen gemacht. Die Sandler AG in Schwarzenbach/Saale konnte trotz der Schwierigkeiten ein Umsatzplus verzeichnen. Das teilt das Unternehmen jetzt im Rahmen seines Jahresabschlusses mit. Obwohl langjährig gewachsene Geschäfte ins Stocken geraten und Lieferketten umgedreht worden sind, sei es der Sandler AG gelungen, termingerecht zu liefern, so der Vorstandsvorsitzende Dr. Christian Heinrich Sandler. Sorgen für das Geschäftsjahr 2022 bereiten Sandler aktuell die explodierenden Energiepreise. Die Situation belaste das Geschäft und sei ein extremer Kostentreiber. Am Montag bekommt die Sandler AG zudem hohen Besuch. Der US-Generalkonsul Timothy Liston kommt nach Rehau und Schwarzenbach an der Saale und wird auch bei der Sandler AG vorbeischauen.