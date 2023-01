Trotz Schneefall: Pisten am Ochsenkopf bleiben am Wochenende geschlossen

In den vergangenen Tagen ist einiges an Schnee runtergekommen. Da denken sich wahrscheinlich viele: Ab auf die Piste! Der Schnee reicht zum Ski- oder Snowboardfahren aber tatsächlich noch nicht aus. Die beiden Pisten am Ochsenkopf sind wegen zu geringer Schneeauflage am Wochenende geschlossen, heißt es im aktuellen Schneebericht. Die Seilbahnen am Ochsenkopf Nord und Süd sind aber bis 16 Uhr in Betrieb. Anders sieht es beim Alpin-Coaster in Bischofsgrün aus, der ist zu. Der Fleckl-Lift und der Bleaml-Alm-Lift in Fichtelberg-Neubau fahren am Wochenende aber.

Im Frankenwald könnt ihr außerdem Ski-Langlaufen. Vier Loipen am Döbraberg in Schwarzenbach am Wald haben geöffnet.

Foto: Symbolbild