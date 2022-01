Trotz Priorisierung von Grundschulen: 60 Luftfilteranlagen für Hofer Schiller-Gymnasium

Die Stadt Selb will den Schulbetrieb für die Kinder in den Schulen sicherer machen. Daher hat die Stadt Luftreiniger für die (…)

Egal ob Fußball, Leichtathletik oder Reitsport. Laut der Stadt Hof sind knapp 11.500 Hofer in 44 Sportvereinen organisiert. Davon sind (…)

Sportförderung in der Stadt Hof: Infos zu Anträgen

Stadt Hof: Infoabend vor der Kita-Anmeldewoche

Ganz wichtig für alle Eltern von kleinen Kindern in Hof: Wer seine Kinder für einen Kitaplatz im September anmelden will, sollte das so (…)