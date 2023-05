Trotz Pollenallergie: Blutspende beim DRK Plauen möglich

Jetzt im Frühling haben viele Menschen in der Region mit den herumfliegenden Pollen zu kämpfen. Wer eine Pollenallergie hat kann aber trotz dem Blutspenden. Darauf weißt der DRK-Blutspendedienst Nord-Ost jetzt hin. Voraussetzung ist, dass ihr euch gesund und fit fühlt. Wer als Allergiker keine kortisonhaltigen Medikamente einnimmt und keine Injektionen zur Hyposensibilisierung erhält, kommt als Blutspender in Frage. Am Ende trifft der Arzt auf dem Spendetermin tagesaktuell die Entscheidung über die Spendefähigkeit.