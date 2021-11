Trotz Pandemie: Weihnachtsmarkt in Hof soll stattfinden

Durch die Pandemie mussten im vergangenen Jahr viele Veranstaltungen abgesagt werden. Auch der Hofer Weihnachtsmarkt war davon betroffen. In diesem Jahr darf der Markt nun wieder stattfinden. Marktbetreiber Martin Fuhrmann erklärt, dass die Planung trotz der derzeitigen Situation normal weiterläuft. Denn auch wenn die Corona-Lage sich aktuell wieder zuspitzt, sollen Weihnachtsmärkte trotzdem stattfinden – so der aktuelle Stand der Bayerischen Staatsregierung. Somit könnt ihr den Hofer Weihnachtsmarkt in diesem Jahr ab dem 22. November besuchen.