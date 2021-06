Trotz der Pandemie sind die Verantwortlichen des Deutsch-Deutschen-Museums zufrieden. Über 57.000 Besucher haben das Museum in Mödlareuth letztes Jahr besucht. Eine Zahl, die gut sei, auch im Vergleich mit den Vorjahren, findet Museumsleiter Robert Lebegern. Zum 30. Jubiläum der Wiedervereinigung seien auch einige internationale Pressevertreter nach Mödlareuth gekommen. Das Dorf liegt teils in Bayern und teils in Thüringen und war durch die innerdeutsche Grenze getrennt.