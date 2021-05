Trotz Pandemie: Mehr Gewerbeanmeldungen in Hochfranken

Viele Selbstständige haben es momentan besonders schwer, weil sie praktisch nicht arbeiten dürfen. Nicht jeder hält das durch und muss deshalb aufgeben. Das zeigen auch die neuesten Zahlen des Landesamts für Statistik. Demnach hat es im März etwas mehr Gewerbeabmeldungen in Hochfranken als vor einem Jahr gegeben. Gleichzeitig wagen aber trotz Pandemie deutlich mehr Menschen den Sprung in die Selbstständigkeit. Nach dem ersten Lockdown im Frühjahr 2020 hat es einen starken Anstieg bei den Neugründungen gegeben. Während in der Stadt Hof die Zahl der Gewerbeanmeldungen im März in etwa auf dem Niveau des Vorjahres geblieben ist, waren es im Landkreis Hof 42 Anmeldungen mehr.