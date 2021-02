Trotz Pandemie: Erfolgreiches Jahr 2020 für LAMILUX

Während viele Unternehmen stark unter der Corona Krise leiden, zieht das Familienunternehmen LAMILUX in Rehau eine positive Bilanz für das vergangene Jahr. Rund 293 Millionen Euro hat das Unternehmen erzielt und damit im Vergleich zum Vorjahr 2019 nur etwa drei Prozent weniger. Alle Mitarbeiter haben ihren Job behalten können. Auch der Nachwuchs wird weiter gefördert – aktuell gibt es rund 100 Auszubildende im Unternehmen. Besonders stolz ist LAMILUX auf die Eröffnung der Kindertagesstätte, die LamiKita in Rehau, in der viele Kinder einen Platz gefunden haben. Für Produkte, Personalmarketing und Digitalisierungsprojekte hat LAMILUX 2020 Auszeichnungen erhalten.