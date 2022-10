Trotz negativer Kommentare in den sozialen Medien: Wölfe-Kapitän bleibt kämpferisch

Eine Durchhängephase. So bezeichnet Wölfe-Kapitän Richard Gelke die derzeitige Situation der Selber Wölfe in der DEL2. Zuletzt gab es 7 Niederlagen, die Wölfe stehen auf dem vorletzten Tabellenplatz. Doch Gelke ist sich auch sicher, dass die Mannschaft zurückkommen wird. Auf einige negative Kommentare in den sozialen Medien hat er schon nach der letzten Niederlage in Kaufbeuren lässig reagiert.

Heute Abend empfangen die Selber Wölfe den Tabellenneunten EHC Freiburg in der Netzsch-Arena. Dabei sind die erkrankten Spieler wieder zurück im Wolfsrudel. Das muss allerdings weiter auf Boiarchinov und Vantuch verzichten. Auch vom DEL-Kooperationspartner Bietigheim Steelers wird es keine Unterstützung geben. Erstes Bully ist um 19:30 Uhr. Mit der Radio Euroherz Eiszeit seid ihr live dabei. Am Sonntag steht zudem das Derby auswärts gegen die Eispiraten Crimmitschau auf dem Programm.