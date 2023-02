Trotz milder Temperaturen: Viele Wintersportmöglichkeiten in der Euroherz-Region

Immer wieder haben die milden Temperaturen in diesem Winter den Skifahrern in der Region einen Strich durch die Rechnung gemacht. Auch jetzt ist das Wetter nicht gerade winterlich. Trotzdem habt ihr an diesem Wochenende einige Möglichkeiten für Wintersport in der Euroherz-Region.

Im Fichtelgebirge ist zum Beispiel die Nordseilbahn am Ochsenkopf in Betrieb. Dort sind die Bedingungen zum Skifahren auch sehr gut, sagt Ferdinand Reb von der Tourismuszentrale Fichtelgebirge. Schlitten fahren könnt ihr aktuell noch im Familienland in Mehlmeisel. Für den Langlauf liegt im Fichtelgebirge aber nicht mehr genug Schnee, so Reb. Ähnlich sieht’s im Frankenwald aus: Hier geht in Sachen Wintersport nichts mehr, sagt Markus Franz vom Frankenwaldtourismus. Die Verantwortlichen bereiten sich demnach auch schon auf den Frühling vor. Mehr Möglichkeiten habt ihr hingegen noch im Vogtland: In der Skiwelt Schöneck sind alle Lifte geöffnet, heißt es auf Facebook.