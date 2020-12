Trotz Lockdown: Kostenloses Parken in Plauener Innenstadt

Wer an den Adventssamstagen in der Hofer Innenstadt parkt. muss nichts zahlen. Die Stadt will damit die Einzelhändler unterstützen. Durch den Lockdown ist das jetzt kein großer Anreiz mehr. In Plauen gibt es die Aktion für die Parkzone „Zentrum 1“ jetzt sogar jeden Tag bis zum 9. Januar. Der Stadtrat hat mehrheitlich dafür gestimmt, obwohl die Geschäfte in Sachsen ja schon seit Anfang der Woche dicht sind. Oberbürgermeister Ralf Oberdorfer schlug den Einwohnern vor, das Angebot zu nutzen, um Essen bei den Lokalen abzuholen. Wer in der Plauener Innenstadt in der entsprechenden Zone parkt, muss nur seine Parkscheibe hinter die Windschutzscheibe legen.