Trotz Leistungssteigerung: Selber Wölfe verlieren beim EC Bad Nauheim

Die Niederlagenserie der Selber Wölfe ist auch gestern Abend nicht gerissen. Beim nun vorübergehenden Tabellenführer der DEL 2, dem EC Bad Nauheim, musste das Wolfsrudel eine 2:4-Niederlage einstecken. Die Tore von Thompson und Boarchinov reichten nicht, um die Hessen im Schach zu halten. Dennoch war das Spiel der Wölfe gut anzusehen, sagte nach dem Spiel der Wölfe Co-Trainer Marc Thumm in der EHZ-Eiszeit:

Im letzten Drittel musste noch Brett Thompson verletzt ausscheiden. Der Wölfe-Stürmer hatte sich offenbar am Bein verletzt und wird daher heute ärztlich untersucht.

Am kommenden Freitag steht für die Wölfe wieder ein Heimspiel an. Gegner sind die Dresdner Eislöwen. Spielbeginn ist um 19 Uhr 30 in der NETZSCH-Arena. Die Euroherz-Eiszeit überträgt wie immer live.