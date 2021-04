Trotz langer Planungen: Sommerlounge in Wunsiedel fällt aus

Wie gut die Zusammenarbeit mit den tschechischen Freunden läuft – das will die Stadt Wunsiedel in diesem Jahr zeigen – als Kulturstadt Bayern-Böhmen mit deutsch-tschechischen Veranstaltungen. Ein erstes Highlight hätte die Sommerlounge des Fördervereins Fichtelgebirge im August sein sollen. Obwohl die Veranstalter bis zuletzt mit der After-Work-Party geplant haben, haben sie sich nun doch für eine Absage entschieden. Der Verlauf der Corona-Pandemie ist einfach nicht absehbar, heißt es in einer Mitteilung. Es ist aber geplant, einige Programmpunkte noch über den Sommer verteilt nachzuholen. Wunsiedel soll nach derzeitigen Planungen 2024 Gastgeber der Sommerlounge sein. Im kommenden Jahr findet sie erstmal in Brand statt – wo sie schon im vergangenen Jahr hätte sein sollen. Aber auch da hatte Corona den Plänen einen Strich durch die Rechnung gemacht.