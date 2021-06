Trotz Inzidenz über 50: Präsenzunterricht für Schüler im Landkreis Hof

Dürfen die Schülerinnen und Schüler im Landkreis Hof ab nächster Woche wieder zurück in den Präsenzunterricht oder doch nicht? Diese Frage habt ihr euch sicher auch gestellt, nachdem der Landkreis seit ein paar Tagen wieder über dem Schwellenwert von 50 liegt. Weil sich die Neuinfektionen auf die Gemeinschaftsunterkunft in Naila eingrenzen lassen, dürfen alle Schüler im Landkreis Hof, die nicht in Naila zur Schule gehen, ab Montag wieder zurück in den Präsenzunterricht. Das hat der Hofer Landrat Oliver Bär am Abend mitgeteilt. Für die Schulen Naila gilt weiterhin Wechselunterricht. Der aktuelle Inzidenzwert im Landkreis Hof liegt bei 55,9.