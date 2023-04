Trotz Investionen: Abwassergebühren in Münchberg bleiben stabil

Als es im Juli 2021 in der Region so stark geregnet hat, haben auch wir gemerkt, dass wir vor Hochwasser nicht verschont bleiben. Deshalb bessern viele Kommunen beim Hochwasserschutz nach. Auch Münchberg, dort insbesondere im Bereich Schlegel. Das kostet viel Geld, trotzdem kann Bürgermeister Christian Zuber eine erfreuliche Nachricht verkünden:

Dennoch gibt es noch einiges zu tun in Sachen Fremdwasserbeseitigung. Auch dabei ist schon einiges in Schlegel passiert, aber auch im Ortsteil Biengarten oder in der Bayreuther Straße.