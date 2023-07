Trotz hoher Temperaturen: Wieder viele Wiesenfeste am Wochenende

Lichtenberg, Weißenstadt, Regnitzlosau, Helmbrechts, Schwarzenbach an der Saale. Dieses Wochenende finden in unserer Region wieder viele Wiesenfeste statt. Vor allem am Samstag müssen sich die Feiernden aber auf sehr heiße Temperaturen einstellen. Heute startet auch das Heimat- und Wiesenfest in Hohenberg an der Eger. Die Stadt feiert 200 Jahre Wiesenfesttradition. Bürgermeister Jürgen Hoffmann:

Jürgen Hoffmann appelliert außerdem, viel Wasser zu trinken. Kostenloses Trinkwasser gibt es zum Wiesenfest an drei Entnahmestellen. Ein Feuerwerk wird es wegen des Wetters aber nicht geben.