Trotz hoher Infektionszahlen: Saale-Orla-Kreis lockert Corona-Regelungen ab morgen

Die Omikron-Welle rollt durch Deutschland – auch hier in der Euroherz-Region sind die Auswirkungen der Corona-Virusvariante deutlich spürbar: Die Inzidenzwerte klettern weiter in die Höhe. Im Gegensatz zu den bereits bekannten, vorherigen Varianten, ist Omikron zwar deutlich ansteckender – der Krankheitsverlauf aber überwiegend milder. Deshalb lockert der Saale-Orla-Kreis ab morgen die Corona-Maßnahmen. Beim Einkaufen und im Restaurant gilt dann die 3G – anstelle der bisher geltenden 2G-Regelung. Auch bei touristischen Übernachtungen, in Museen und Bibliotheken, sowie bei Sport unter freiem Himmel gilt künftig 3G. Wer ins Schwimmbad oder das Fitnessstudio gehen möchte, muss entweder geimpft oder genesen sein – einen zusätzlichen Test braucht ihr aber nicht mehr.

Im Vogtlandkreis sind die Regelungen bereits seit gestern gelockert worden.

Die Inzidenzwerte der Euroherz-Region am 07.02.2022:

Stadt Hof: 994,0

Landkreis Hof: 1047,4

Landkreis Wunsiedel: 1483,9

Landkreis Tirschenreuth: 1793,7

Vogtlandkreis: 739,2

Saale-Orla-Kreis: 794,9