Trotz Herausforderungen: Erfolgreiches Jahr für LAMILUX aus Rehau

Steigende Preise für Energie und Rohstoffe, Lieferengpässe und Inflation – Die Firmen in der Euroherz-Region haben es im vergangenen Jahr nicht leicht gehabt. Auch der Firma LAMILUX aus Rehau haben die Krisen zu schaffen gemacht. Trotzdem ist das Jahr 2022 sehr erfolgreich für das Unternehmen gewesen: Die LAMILUX konnte ihren Umsatz im vergangenen Jahr auf Rund 390 Millionen Euro steigern. Das ist ein Plus von gut 17 Prozent, heißt es in einer aktuellen Mitteilung. Damit hat das Unternehmen den höchsten Umsatz und die höchste Mitarbeiterzahl seit der Gründung 1909 erreicht. Der Erfolg kommt davon, dass die Firma schnell auf die Herausforderungen im vergangenen Jahr reagiert hat, heißt es. Zum Beispiel hat die LAMILUX schon früh in Photovoltaikanlagen und eine Hackschnitzelheizung investiert.