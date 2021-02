Trotz Glatteis-Warnung kein Verkehrschaos in Nordbayern

Bayreuth (dpa/lby) – Die Warnungen vor Glatteis im Norden Bayerns haben offenbar Wirkung gezeigt. Ein größeres Verkehrschaos blieb zunächst aus. In der Nacht zum Sonntag war es ruhig, wie die zuständigen Polizeipräsidien mitteilten. Die Experten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hatten bis Sonntagmorgen vor Glatteis durch gefrierenden Regen gewarnt, insbesondere zwischen Rhön, Frankenwald und Oberpfälzer Wald.

Der erneute Wintereinbruch hatte aber bereits am Samstag zu sieben Unfälle auf den hochfränkischen Autobahnen 9, 72 und 93 geführt. Es handelte sich überwiegend um Blechschäden, zwei Menschen erlitten leichte Verletzungen. Die Autofahrer seien angesichts der winterlichen Straßenverhältnisse schlichtweg zu schnell unterwegs gewesen, teilte die Verkehrspolizei Hof mit. Der Schaden belaufe sich auf etwa 65 000 Euro. Auch in Hof selbst kam es am Samstag zu zwei Glatteis-Unfällen. Die Fahrer blieben unverletzt.

