Trotz gekippter Testpflicht: Wunsiedler Landrat appelliert an Freiwilligkeit der Grenzpendler

Wann darf man noch über die tschechische Grenze? Diese Frage hat viele Menschen in den vergangenen Tagen beschäftigt. Die Pendler waren dabei die ganze Zeit auf der sicheren Seite: sie dürfen auf alle Fälle weiter nach Tschechien oder aus Tschechien nach Deutschland zur Arbeit fahren. Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hat am Dienstag sogar entschieden, dass sie sich nicht mehr wöchentlich testen lassen müssen. Der Wunsiedler Landrat Peter Berek appelliert trotzdem an alle Grenzgänger, sich weiter freiwillig an der Teststation in Schirnding testen zu lassen. Den Unternehmen in der Region gebe das ein wenig mehr Sicherheit vor einem unkontrollierten Ausbruch und Ausfällen im Betrieb. Die Tests an der mobilen Teststelle in Schirnding bleiben kostenlos, so Berek. Außerdem hat der Landkreis die bisherige Bilanz veröffentlicht: Pro Tag haben sich rund 700 Menschen bei Schirnding testen lassen – im Schnitt waren 3,5% der Test positiv.