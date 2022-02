Trotz erneuter Niederlage: Selber Wölfe stark gegen Löwen Frankfurt

Auf dem Papier wäre es eine eindeutige Angelegenheit gewesen: der Tabellen-14. in der DEL2, die Selber Wölfe, musste zuhause gegen die Löwen Frankfurt ran, die auf Tabellenrang 2 standen. Tatsächlich aber sahen die 480 Zuschauer in der NETZSCH-Arena ein Top-Spiel des Wolfsrudels, das erstmals seit langem wieder mit vier Reihen antreten konnten. Nach dem ersten Drittel lagen die Wölfe durch einen Treffer von Nick Miglio sogar in Führung. Auch im weiteren Verlauf spielten die Wölfe befreit auf. Neuzugang Mike Glemser:

Am Ende setzte sich die spielerische Klasse der Löwen Frankfurt durch. Diese gewannen die Partie letztlich mit 5:2.

Für die Selber Wölfe geht es nun bis zum Ende der Hauptrunde im Zwei-Tages-Rhythmus weiter. Schon am Mittwoch steht die nächste Partie an. Gegner sind die Lausitzer Füchse. Spielbeginn in Weißwasser ist dann um 19 Uhr 30.