Trotz Corona: Selb verabschiedet starken Haushalt 2021

Marktredwitz und Selb stehen für den Aufschwung im Fichtelgebirge wie keine zwei anderen Gemeinden. Entsprechend ähnlich sieht es in beiden Städten auch wirtschaftlich aus – trotz der niedrigeren Einnahmen in diesem Jahr. Nachdem Marktredwitz seinen Haushalt in dieser Woche verabschiedet hat, ist Selb jetzt nachgezogen. 15 Millionen Euro stehen 2021 für Investitionen zur Verfügung. Mit dem Geld will die Stadt das Bahnhofsquartier mit einem Kreisverkehr, Vorplatz und Kindergarten ausbauen, das kommunale Kino sanieren und einen neuen Radweg nach Asch bauen. Außerdem hat der Stadtrat den Bau eines Busbahnhofs in der Schillerstraße beschlossen. Diese Maßnahme soll 2022 entstehen und ist Teil der Bayerisch-Tschechischen Freundschaftswochen.