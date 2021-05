Trotz Corona: Lamilux CI Classics starten heute

Normalerweise kommen in Rehau einmal im Jahr hunderte Radfahrer zusammen. In diesem Jahr geht das natürlich nicht. Das größte Radsport-Event in Hochfranken, die Lamilux CI Classics, fallen aber trotzdem nicht aus. Statt in der großen Gruppe kann jeder alleine oder mit der Familie mitfahren. Und das nicht nur an einem Tag, sondern an neun. Heute (8.5.) geht es los. Die gefahrenen Kilometer erfasst eine App. Organisatorin Sina Janik erklärt, wie es geht:

Jeder gefahrene Kilometer geht einem guten Zweck zu Gute.