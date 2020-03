Trotz Corona: Crazy Runners laufen alleine

An diesem Wochenende ist der Name definitiv Programm. Eigentlich hätte der Spendenlauf des Crazy Runners Team Frankenwald steigen sollen. Wegen des Corona-Virus ist der aber angesagt. Das hält die Läufer aber nicht vom Laufen ab. Das Team ruft kurzfristig dazu auf trotzdem zu laufen und zu spenden. Jeder für sich kann heute und morgen die Mindestdistanz von 10,7 Kilometern laufen. Und das überall wo es geht. Das Startgeld geht als Spende an die Stiftung Menschen für Menschen. Wer mitmachen will, kann sich hier online anmelden.