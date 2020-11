Trotz Corona: Bezirk Oberfranken kürt wieder Oberfrankens Band des Jahres

Für Bands in Oberfranken ist es die Möglichkeit eine große Bühne zu bekommen: Der Wettbewerb „Rock in Oberfranken“. Der Bezirk Oberfranken will auch im kommenden Jahr wieder den Titel „Oberfrankens Band des Jahres“ verleihen. Ab heute können sich Bands und Solokünstler online bewerben. Eine Jury entscheidet, welche Musiker zur R.I.O.! -Clubtour 2021 dürfen, Vorentscheide gibt es diesmal nicht. Die Clubtour ist für August geplant – eventuell schon mit Konzerten auf oberfränkischen Freilichtbühnen.

Alle Infos und das Anmeldeformular gibt’s hier.