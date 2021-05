Trotz Corona: An Pfingsten ab in den Süden

Trotz der Corona-Pandemie wollen viele Deutsche in den Pfingstferien verreisen.

Die meisten Kunden wollen in die Sonne, erklärt Eric Völker, Leiter eines Reisebüros in Hof. Ein beliebtes Fernreiseziel sei die Dominikanische Republik. Das Land ist kein Corona-Risikogebiet, daher gibt es für Touristen keine Quarantäneregeln.

Die gelten auch nicht für das europäische Ausland, wenn Touristen einen Corona-Test vorweisen können. Daher zählen auch Griechenland und die Balearen zu den derzeit beliebtesten Reisezielen. Eine Hürde ist laut Eric Völker der PCR-Test. Auf dem Test-Zertifikat müsste auch die Passnummer stehen. Viele Hausärzte machen das aufgrund des hohen Aufwands allerdings nicht. Die Lage in der Tourismusbranche ist laut Eric Völker noch immer angespannt. Durch besondere Aktionen der Veranstalter hofft er jedoch auf eine Besserung der Situation.