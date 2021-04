Trotz Bundesnotbremse: Darum gilt in Bayern schon früher Distanzunterricht

Nach einem ewigen Hin und Her ist es am Ende doch ganz schnell gegangen: Die bundesweite Corona-Notbremse ist beschlossene Sache. Ab morgen treten die neuen Regeln in Kraft. Dazu zählt auch Distanzunterricht in den Schulen ab einer Inzidenz von 165. In Bayern bleibt aber trotzdem alles beim alten. Hier müssen die Schülerinnen und Schüler bereits ab einer Inzidenz von 100 von zuhause aus lernen. Kultusminister Michael Piazolo teilt dazu auf Nachfrage mit, die neue Inzidenzgrenze erschließe sich ihm nicht. Auch er halte mehr Präsenzunterricht für richtig, bei den aktuellen Inzidenzwerten sei aber kein Raum für weitere Schulöffnungen, sodass es in der kommenden Woche erstmal bei den bisherigen Regeln bleibe, so Piazolo.

Auch das Wunsiedler Schulamt habe sehr gute Erfahrungen mit dem Distanzunterricht gemacht. Die Meinungen der Eltern gingen aber auseinander: Die einen wünschen sich strengere Regeln, die anderen mehr Lockerungen beim Unterricht.