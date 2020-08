Trotz Bedenken von Naturschützern: Umweltminister genehmigt Höllentalbrücke

Die längste Hängebrücke der Welt kann in den Frankenwald kommen. Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber hat in Lichtenberg eine Ausnahmegenehmigung für den Bau der Höllentalbrücke über das Naturschutzgebiet erteilt. Seiner Meinung nach sind die Eingriffe in die Natur nur sehr gering:

So Glauber. Der Naturschutzbeirat der Regierung von Oberfranken hatte zuvor den Bau abgelehnt. Weil die Regierung selbst und der Landkreis Hof aber dafür waren, lag die letzte Entscheidung beim Umweltministerium. Zum Projekt Frankenwaldbrücke gehört auch noch eine zweite weniger umstrittene Hängebrücke über das Lohbachtal. Insgesamt soll das Projekt rund 22 Millionen Euro kosten.

Die Reaktionen:

Der Hofer Landrat Oliver Bär freut sich über die Nachricht des Ministers:

Auch der Hofer CSU-Landtagsabgeordnete Alexander König begrüßt die Entscheidung des Umweltministers. Sein grüner Kollege Tim Pargent aus Bayreuth spricht dagegen von einem naturzerstörenden Bauprojekt. Auch der Bund Naturschutz hält die Frankenwaldbrücke für falsch. Der Minister habe sich über das Votum des Naturschutzbeirats der Regierung hinweggesetzt, schreibt der Hofer Kreisvorsitzende Ulrich Scharfenberg.

Foto in Mediathek: Frankenwaldbrücke in Lichtenberg