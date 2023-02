Trotz Beben: Türkischer Angriff in Syrien

In der Türkei und Syrien werden noch immer Hunderte Leichen geborgen. Kanzler Scholz kondoliert den Menschen im Katastrophengebiet. Bei (…)

In Syrien war humanitäre Hilfe schon vor der Erdbeben-Katastrophe eine Aufgabe zum Verzweifeln. Im isolierten Nordwesten dürfte es für (…)

Das Erdbeben in der Türkei und Syrien liegt schon bald eine Woche zurück - und noch immer werden jeden Tag Hunderte weitere Leichen (…)

Antakya – die Stadt, die es nicht mehr gibt

Aus dem In- und Ausland strömt Hilfe in die türkischen Krisengebiete. Zerstörung und Leid sind so groß, dass auch erfahrenen Helfern (…)