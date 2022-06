„TROLLE UNTER UNS“: Premiere auf der Luisenburg

Schon in der Vergangenheit konntet ihr euch bei den Luisenburg-Festspielen in Wunsiedel Familienstücke wie DAS DSCHUNGELBUCH oder HEIDI anschauen. Auch in der diesjährigen Festspielsaison erwartet euch mit TROLLE UNTER UNS wieder ein Familienmusical für alle Generationen. Heute (01. Juni) um 10 Uhr 30 feiert das Stück Premiere auf der großen Felsenbühne. Neben viel Spaß und Spannung geht es in dem Musical aber unter anderem auch um ernste Themen. Hauptdarsteller Maurice Ernst:

Offiziell wird die neue Spielzeit 2022 erst am 10. Juni mit einem Festakt eröffnet. Neben verschiedenen Musicals beinhaltet das Programm unter anderem auch Dramen wie AMADEUS oder STURM von William Shakespeare.