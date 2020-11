Trogen: Glasfaserkabel für Neubaugebiet

Wenn es vorher noch nicht klar war, wie wichtig eine gute Internetverbindung ist – dann spätestens nach diesem Jahr. Gerade in den kleinen Dörfern bei uns in der Region war das oft noch ein Problem. Allerdings hat die Telekom in den vergangenen Monaten an vielen Stellen die Leitungen ausgebaut. So jetzt auch in Trogen. Die rund 50 Haushalte im Neubaugebiet an der Burg/Weidenweg sind am Mitte nächsten Jahres auch schneller im Netz unterwegs. Die Telekom verlegt dort aktuell Glasfaserkabel, mit denen man mit einer Geschwindigkeit von bis zu 1 GB/s Daten herunterladen kann.