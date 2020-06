Trogen: Dachstuhlbrand sorgt für hohen Sachschaden

Ein Sachschaden im sechsstelligen Euro Bereich ist in der Nacht bei einem Dachstuhlbrand in Trogen entstanden. Wie die Polizei mitteilt, bemerkte ein 44-jähriger Mann kurz nach Mitternacht ein Feuer auf der Terrasse seines Anwesens im Buchenweg. Eine Kunststoffbox mit Sitzauflagen geriet aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Der Mann versuchte das Feuer zu löschen, konnte aber nicht verhindern, dass das Feuer seine Gartenmöbel und letztendlich auch auf die Wärmedämmung an der Hausfassade übergriff. Nachdem sich alle Bewohner unverletzt aus dem Haus gerettet hatten, brannte auch der Dachstuhl des Gebäudes. Der Feuerwehr gelang es schließlich den Brand zu löschen. Insgesamt entstand durch das Feuer ein Sachschaden von etwa 150.000 Euro. Brandfahnder der Kripo Hof haben die Ermittlungen übernommen und suchen jetzt nach Zeugen.