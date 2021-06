Tröger Gruppe: Umzug in neue Firmenzentrale

Es ist erst ein paar Monate her, dass das MAN Werk in Plauen schließen musste. Die Betriebsstätte ist jedoch an das Unternehmen BINZ verkauft und dadurch zahlreiche Arbeitsplätze gerettet worden. Für den ältesten, weltweiten MAN Vertragspartner läuft es da schon deutlich besser. Die Tröger Gruppe ist bereits seit 102 Jahren Service Partner des Nutzfahrzeuge-Herstellers. Jetzt ist das Familienunternehmen vom Standort in Hof, in die neue Firmenzentrale nach Selbitz umgezogen und sich damit weiter vergrößert. Neben Büroflächen und einer Werkstatthalle findet auch ein Showroom Platz auf dem rund 33.000 Quadratmeter großem Gelände. Damit geht nach 64 Jahren für den Unternehmenssitz in der Stadt Hof eine Ära zu Ende.