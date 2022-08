Trockenheit: Wasserentnahme-Verbot für Saale und Orla

Die Flüsse Saale und Orla sind Namensgeber des Saale-Orla-Kreises in Thüringen. Bisher durftet ihr aus beiden Flüssen mitsamt ihrer Talsperren Wasser entnehmen, wenn ihr zum Beispiel euren Garten bewässern wolltet.

Das ist aufgrund der wochenlangen Trockenheit vorbei: Wie das Landratsamt Saale-Orla-Kreis mitteilt, hat es das Wasserentnahme-Verbot aus dem Jahr 2019 erweitert. Es gilt somit für ALLE Bäche, Flüsse, Seen, Teiche und Quellen im Saale-Orla-Kreis. Aus Brunnen dürft ihr dagegen weiterhin Grundwasser schöpfen oder pumpen. Grund für die Maßnahme sind die niedrigen Wasserstände der Saale und der Orla, insbesondere der Saalezufluss zu den Talsperren am Pegel Blankenstein-Rosenthal. Sollte hier jemand Wasser entnehmen, könnte es das Artenspektrum an Flüssen nachhaltig stören, heißt es. Bei Verstoß drohen Bußgelder bis zu 50.000 Euro. Zum Wochenende hin könnte die wochenlange Trockenheit ein Ende haben, dann ist Regen gemeldet.