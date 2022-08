Trockenheit und niedrige Wasserpegel: Stadt Hof senkt Wasserverbrauch

In Franken ist diesen Sommer so wenig Regen gefallen wie seit über 60 Jahren nicht mehr. Das hat das Landesamt für Umwelt mitgeteilt. Dadurch sind auch die Pegel der Fließgewässer und Trinkwasserbrunnen in der Region niedrig. Die Stadt Hof hat deswegen beschlossen, ihren Wasserverbrauch in verschiedenen Bereichen zu senken. Unter anderem wäscht der Stadtbauhof Verkehrswege nur noch dort, wo es aus hygienischen Gründen unerlässlich ist. Die Beete und Bäume in der Hofer Innenstadt sowie der Friedhof und die Stadtgärtnerei werden in Zukunft aber weiterhin mit Wasser versorgt, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Hof.