Trockenheit und Hitze: Gießpaten für Plauener Bäume gesucht

Trockenheit und Hitze machen den Wäldern in unserer Region aktuell wieder zu schaffen. Wir möchten etwas dagegen tun, mit unserer Aktion „50.000 Bäume für Oberfranken“. Auch die Stadt Plauen geht das Problem an, und zwar mit einem Grünpaten-Projekt. Dabei könnt ihr Gießpatenschaften für Bäume in Plauen übernehmen. Die Stadt ruft jetzt Schulen, Kitas und Vereine dazu auf, sich an dem Projekt zu beteiligen. Für die Hilfe gibt’s sogar eine Gegenleistung von der Stadt: Sie veranstaltet dann zum Beispiel ein Kirschblütenfest in der Kita oder bringt frisch gepressten Apfelsaft vorbei.

Mehr Infos zur Gießpatenschaft findet ihr unter: www.plauen.de/gruenpaten