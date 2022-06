Trockenheit im Landkreis Hof: Wasserentnahmeverbot in drei Bächen

Auch wenn es in diesen Tagen immer mal wieder regnet, es ist weiterhin zu trocken in der Region. Dadurch sind auch die Pegel in den Flüssen und Bächen gesunken. Besonders betroffen sind der Mähringsbach, der Höllbach und der Zinnbach im östlichen Landkreis Hof. Das Landratsamt hat deshalb schon vor zwei Jahre ein Wasserentnahmeverbot für diese Gewässer in den Sommermonaten angeordnet. Das tritt immer dann in Kraft, wenn die Mindestpegelstände unterschritten sind. Das ist jetzt der Fall, teilt das Landratsamt mit. Ihr dürft also in diesen Bächen mit der Gießkanne kein Wasser abschöpfen. Damit will der Landkreis die Flussperlmuschel schützen, die vom Aussterben bedroht ist. Sie braucht zum Überleben ausreichend klares und frisches Wasser.