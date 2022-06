Trockenheit: Flächenbrand bei Marxgrün

Seit Wochen hört ihr hier immer wieder Warnungen vor Waldbränden wegen der Trockenheit und Hitze. Schon ein auf trockenem Gras abgestelltes Auto oder eine Zigarettenkippe kann ein Feuer auslösen.

In Marxgrün hat am Nachmittag eine Wiesenböschung gebrannt. Die Feuerwehr musste auf etwa 1000 Quadratmeter löschen. Möglicherweise haben Mäharbeiten eines Landwirts den Flächenbrand ausgelöst. In dem Fall hat eine kleine Reibung offenbar schon ausgereicht, um das trockene Gras zu entfachen.