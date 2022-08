Trockener Sommer: Lage im Landkreis Hof laut Landwirt Andreas Wolfrum unterschiedlich

Die anhaltende Trockenheit und zu wenig Niederschläge setzen Landwirten bundesweit zu. In der Euroherz-Region ist die Lage unterschiedlich, sagt Andreas Wolfrum, Landwirt in Döberlitz bei Gattendorf. So ist etwa der Raum Münchberg wohl glimpflich davon gekommen. Besonders betroffen seien laut Wolfrum unter anderem die Gebiete Döhlau, Tauperlitz, Gattendorf, Rehau, Feilitzsch und Zedtwitz. Wegen der Trockenheit könne auch nur weniger gemäht werden. Das hat letztlich auch Auswirkungen auf die Tierhaltung, die im Landkreis Hof besonders wichtig sei, so Landwirt Andreas Wolfrum.

Die Tiere dienen dann wiederum uns als Lebensmittel.

Auf manchen Betrieben müssten die Landwirte allerdings schon seit Juli Futter an die Tiere geben, das eigentlich für den Winter gedacht wäre. Derzeit würden aufgrund des Futtermangels auch mehr Futterpflanzen für die Tiere angebaut werden. Die Landwirte würden mit einem mulmigen Gefühl auf den Winter schauen. Es sei wichtig, so Wolfrum, dass die Betriebe nun zusammenstehen und sich untereinander aushelfen. Zudem hätten es die Landwirte mit teuren Preisen für Diesel und Dünger zu tun.