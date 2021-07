Trockeneis-Unfall: Verdi fordert besseren Arbeitsschutz bei Dennree

Schon länger steht die Biomarktkette Dennree aus Töpen im Fokus der Gewerkschaft verdi. Diesmal geht es aber nicht um den Betriebsrat, sondern um den Trockeneisunfall von heute Morgen (MO). Dadurch ist das Gas Kohlendioxid ausgetreten. 55 Mitarbeiter hatten es eingeatmet, einige hatten Symptome wie Schwindel und Übelkeit, sechs mussten ins Krankenhaus.

Verdi nimmt das zum Anlass, mehr Arbeitssicherheit für die Beschäftigten zu fordern. Dennree soll die Arbeitsplätze auf mögliche Gefährdungen überprüfen, um somit präventiv Unfälle verhindern zu können, schreibt die Gewerkschaft in einer Mitteilung. Insbesondere im Lagerbereich sehe man Verbesserungsmöglichkeiten, so Paul Lehmann, Gewerkschaftssekretär für den Fachbereich Handel. Betriebe müssten den Arbeitsschutz in Deutschland ernst nehmen und umsetzen.