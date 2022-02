Trittbrettfahrer in Naila: Falsche Anzeigen für Informationsbroschüre im Umlauf

Betrugsmaschen gibt es viele. Betrüger versuchen es zum Beispiel am Telefon mit dem Enkeltrick, oder sie geben sich als falsche Microsoft-Mitarbeiter aus, um sensible Daten abzugreifen. In Naila versuchen sie es aktuell mit gefälschten Anzeigen für die Bürgerinformationsbroschüre. Die Trittbrettfahrer versuchen Gewerbetreibende per Fax oder telefonisch davon zu überzeugen, eine Anzeige in der angeblichen Neu- bzw. Folgeauflage der Informationsbroschüre zu schalten. Wenn die Unternehmer dann den Korrekturabzug unterschreiben, schließen sie meist einen kostspieligen Anzeigenvertrag für mehrere Jahre ab. Die Stadt weist daraufhin, dass derzeit nur der mediaprint infoverlag an einer Neuauflage einer Broschüre arbeitet. Bei Nachfragen könnt ihr euch auch an die Tourist Information unter Tel. 09282 6829 wenden.