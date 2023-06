Trio prügelt Polizisten in Zivil zu Boden

Ein Trio hat nach Angaben der Bundespolizei einen Polizisten in Zivil auf dem Heimweg vom Dienst zu Boden geprügelt, bis der Mann seine Waffe gezogen hat. Der 50 Jahre alte Beamte des Polizeipräsidiums München habe bei dem Angriff in Esting (Landkreis Fürstenfeldbruck) Schürfwunden und Schwellungen im Gesicht erlitten, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Prügelei vorangegangen war demnach ein Streit in einer S-Bahn.

Am frühen Morgen des 1. Juni seien die drei augenscheinlich alkoholisierten Unbekannten mit dem Polizisten in Streit geraten, als sie Bier in der S-Bahn verschüttet hätten. Einer der drei Männer habe sich zudem eine Zigarette angezündet, woraufhin ein weiterer Fahrgast eingeschritten und der Streit schließlich eskaliert sei.

Als der Polizist in Esting die S-Bahn verließ, seien ihm mindestens drei Männer gefolgt und hätten in einer Unterführung auf ihn eingeprügelt. Erst als der 50-Jährige seine Schusswaffe aus dem Holster gezogen habe, seien die Täter geflüchtet. Die Bundespolizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.