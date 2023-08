Trio baut illegalen Wasserskilift an Allgäuer See

Aufgefallen sei die nicht genehmigte Anlage der Füssener Wasserschutzpolizei am Dienstag wegen einer Wasserfontäne auf dem See. Gegen die drei Männer werde nun wegen eines möglichen Verstoßes gegen das bayerische Wassergesetz ermittelt.

Drei junge Männer haben Polizeiangaben zufolge einen illegalen Wasserskilift am Forggensee im Allgäu gebaut. Die Anlage bei Roßhaupten (Landkreis Ostallgäu) sei mit einer Seilwinde und einem Verbrennungsmotor betrieben worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Das Seil sei vom Ufer aus mit einem Kajak auf den See gezogen worden, dann habe sich ein Wakeboard-Fahrer damit in Richtung Ufer ziehen lassen.

Das könnte Sie auch interessieren

Besucher tritt und schlägt Mitarbeiter eines Freizeitparks

In einem Freizeitpark in Schwaben hat ein Besucher einen Mitarbeiter leicht verletzt. Der 30-Jährige hatte am Donnerstag mit (…)

Kindesmissbrauch: Vermutlich weitere Taten verhindert

Ein 43-Jähriger soll einen Jungen mehrmals sexuell missbraucht, ähnliche Taten anderen Kindern angedroht und Kinderkleidung (…)

Sechs Jahre Haft für Kindesmissbrauch

Jemand stiehlt Kinderkleidung aus Kitas und Schulen. Dann erhält eine Familie anonyme Drohbriefe. Es geht um Sex-Fantasien mit Kindern. (…)

Mann gibt in Kempten zwei Schüsse mit Pistole ab

In Kempten hat ein Mann am Montag mit einer Pistole zwei Schüsse in die Luft abgegeben. Ein Zeuge hatte den ersten Schuss (…)

Trunkenes Fahren: Ehepaar muss beide Führerscheine abgeben

Ein Ehepaar hat wegen trunkenen Fahrens gleich zwei Führerscheine abgeben müssen. Laut Polizeiangaben vom Montag hatten beide (…)

Bergführer hilft Frau und wird brutal attackiert

Ein Bergführer ist am Mittenwalder Höhenweg von einem Mann niedergeschlagen worden, nachdem er einer Frau in Not geholfen (…)