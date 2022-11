Trinkwasserversorgung in Bayern: Grüne Fordern zentrales Register

Wir vertrauen darauf dass immer genug frisches Trinkwasser aus dem Hahn kommt. Daten um dieses Vertrauen zu stützen fehlen anscheinend. So legt es zumindest eine Auskunft der bayerischen Staatsregierung nahe. Weder Gesundheitsämter noch Bezirksregierungen hätten demnach die Mittel für eine gesicherte Erhebung. Deshalb haben die oberfränkischen Grünen-Landtagsabgeordneten Ursula Sowa und Tim Pargent Forderungen an den bayerischen Landtag gestellt – auch vor dem Hintergrund sinkender Grundwasserstände.

Sie fordern eine bessere Ausstattung der zuständigen Behörden und einen leichteren Zugang zu den erhobenen Daten. Darüber hinaus hat die Grünen Landtagsfraktion ein zentrales Grundwasserregister beantragt. Unklarheit herrsche auch über den Anteil von Energie und Landwirtschaft am Grundwasserverbrauch, so Pargent und Sowa. Als Grundlage nehmen sie eine Antwort des Umweltministeriums zu einer parlamentarischen Anfrage.