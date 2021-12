Die Omikron-Variante des Corona-Virus könnte in der Euroherz-Region angekommen sein. Wie das Landratsamt Wunsiedel meldet, warte man (…)

Keime in der Trinkwasserversorgungsanlage: Abkochgebot in Wunsiedel

In der Stadt Wunsiedel sind Keime in der Trinkwasserversorgungsanlage festgestellt worden. Daher gilt unter anderem in der Stadt (…)