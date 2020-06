Trickbetrüger mit neuer Masche in Oberfranken unterwegs

Ein Fall aus Bayreuth hat es kürzlich erst gezeigt: Wer auf Trickbetrüger im Internet reinfällt, kann viel Geld verlieren. Solche Betrüger versuchen derzeit in Oberfranken ihr Glück und haben dabei eine neue Masche. Alexander Czech von der Oberfränkischen Polizei:

Bei der Kripo in Bayreuth liegen derzeit laut Czech mehrere solcher Betrugsfälle vor. Die Oberfränkische Polizei warnt davor, sich auf solche Maschen einzulassen. Eine Geldanlage, die eine Gewinnentwicklung im zweistelligen Bereich pro Jahr verspricht, sollte in der jetzigen Zeit skeptisch betrachtet werden, so Czech.