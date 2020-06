Trickbetrüger haben neue Masche

Immer wieder sind Trickbetrüger im Internet unterwegs. Jetzt wenden sie auch in Oberfranken eine neue Masche an. Alexander Czech von der Oberfränkischen Polizei:

Ein Bayreuther ist bereits vor wenigen Monaten auf die Masche reingefallen und hat einen mittleren fünfstelligen Geldbetrag überwiesen. Bei der Kripo in Bayreuth liegen derzeit rund zehn solcher Betrugsfälle vor. Die Betrüger werden mit großer Wahrscheinlichkeit auch in anderen Regionen ihr Glück versuchen, so Czech. Die Oberfränkische Polizei warnt deshalb davor, eine Geldanlage, die eine Gewinnentwicklung im zweistelligen Bereich pro Jahr verspricht, sollte in der jetzigen Zeit skeptisch betrachtet werden.