Triathlon-Wochenende in Hof: Organisatoren bereiten sich auf heiße Temperaturen vor

Bei Temperaturen über 30 Grad kommen wir am Samstag ohnehin schon zum Schwitzen. Viele Sportler aus der Region toben sich trotz der Temperaturen am Wochenende aus. Heute und morgen findet das große Triathlon-Wochenende am Hofer Untreusee statt.

Am Samstag sind vor allem die Kinder und Jugendlichen an der Reihe. Damit bei der Hitze alles gut abläuft, gibt es auf den Laufstrecken Wassereimer und Schwämme zum Abkühlen.

Sebastian Ott vom Organisationsteam rät: Die Wasserflasche sollte immer griffbereit sein, viel trinken ist wichtig. Gerade Zuschauer sollten auch an Sonnencreme und Kopfbedeckungen denken. Nach dem heißen Samstag rechnet Sebastian Ott für den Sonntag mit kühlerem, perfektem Sportwetter. Dann findet der 40. Gealan Triathlon der IfL Hof statt. Laut Sebastian Ott treten dort über 500 Athleten an.

Foto: Archivbild