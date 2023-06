Treuen und Auerbach: Polizei beschlagnahmt über 50 Waffen und Tausende NS-Devotionalien

Ein einziges Paket hat zu einer Großrazzia im Vogtlandkreis geführt. Bereits im Februar hat das Hauptzollamt Erfurt ein Paket mit Replikaten von NS-Orden und -Ansteckern entdeckt. Das Paket kam aus Polen und war an einen 57-jährigen Deutschen adressiert, schreibt die Polizeidirektion Zwickau.

Durch die Ermittlungen sind die Beamten auf ein Wohngebäude in Treuen gestoßen und haben das durchsucht. Die Polizisten haben Hinweise auf Geschäftsräume in Auerbach gefunden. Dort hat der Besitzer früher ein Gewerbe für Haushaltsauflösungen geführt, so die Polizei. In den letzten beiden Tagen haben das Landeskriminalamt Sachsen und die Polizeidirektion Durchsuchungen durchgeführt.

Der Fund ist riesig. Die Ermittler haben über 50, teils funktionstüchtige, Waffen und über 60 Kilo Munition gefunden. Außerdem haben die Polizisten eine mittlere, vierstellige Menge an NS-Devotionalien gefunden. Das sind unter anderem Nazi-Orden, Stempel, Uniformteile und Wimpel. Außerdem wurde ein Gerät gefunden, mit dem Nachbildungen hergestellt werden können. Die Ermittlungen der Polizei laufen weiter.